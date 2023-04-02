



Бен Гвир осудил конного полицейского, который избил демонстрантку

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который обычно поддерживает полицейских в таких ситуациях, заявил в воскресенье утром: “Документация, полученная прошлой ночью из Тель-Авива, свидетельствующая о насилии в отношении протестующего, вызывает тревогу. Я намерен связаться с командующим округом Тель-Авива Ами Эшедом и потребовать разъяснений по поводу инцидента”.



Ранее Бен Гвир говорил: “Я решительно осуждаю подстрекательские оскорбления в адрес полиции, которые наносят серьезный ущерб полиции и призываю прокуратуру привлечь к ответственности зачинщиков и нарушителей закона”.