



Бен-Гвир: ошибка Галанта будет дорого стоить

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковал решение министра обороны Йоава Галанта передать тела троих террористов "Львиного логова" палестинцам.



Соответствующее заявление он сделал незадолго до начала Шаббата.



"Решение министра обороны Галанта вернуть тела террористов, членов террористической организации "Львиное логово", которая в последнее время осуществила большую часть терактов в Иудее и Самарии, является серьезной ошибкой, которая дорого нам обойдется", — подчеркнул Бен-Гвир.



По его словам, избиратели не давали полномочий правительству на возвращение тел террористов или воздержание от бомбардировок Газы.



"Еще не поздно проводить мощную и наступательную политику в сфере безопасности. "Оцма Йехудит" будет отсутствовать на голосованиях до тех пор, пока израильское правительство не изменит направление и не начнет отстаивать политику, за которую оно было избрано", - подчеркнул он.



