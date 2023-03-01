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Бен-Гвир - оппозиции: прекратите подстрекательства
01.03.2023 16:42 Алина Груднева

Бен-Гвир - оппозиции: прекратите подстрекательства

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к депутатам от оппозиции, которые присоединились к массовым протестам против правовой реформы.

"Я призываю Лапида, Михаэли и других депутатов Кнессета от оппозиции прекратить поощрять анархию и прекратить подстрекательства против полицейских", - сказал он.

По словам Бен-Гвира, любой, кто нападает на правоохранителей, не выступает за свободу слова, а "является анархистом".

"Полиция Израиля не откажется от борьбы с преступниками, и я полностью поддерживаю полицейских", - подчеркнул он.


 

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