



Бен-Гвир - оппозиции: прекратите подстрекательства

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к депутатам от оппозиции, которые присоединились к массовым протестам против правовой реформы.



"Я призываю Лапида, Михаэли и других депутатов Кнессета от оппозиции прекратить поощрять анархию и прекратить подстрекательства против полицейских", - сказал он.



По словам Бен-Гвира, любой, кто нападает на правоохранителей, не выступает за свободу слова, а "является анархистом".



"Полиция Израиля не откажется от борьбы с преступниками, и я полностью поддерживаю полицейских", - подчеркнул он.





