Бен-Гвир - оппозиции: прекратите подстрекательства
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к депутатам от оппозиции, которые присоединились к массовым протестам против правовой реформы.
"Я призываю Лапида, Михаэли и других депутатов Кнессета от оппозиции прекратить поощрять анархию и прекратить подстрекательства против полицейских", - сказал он.
По словам Бен-Гвира, любой, кто нападает на правоохранителей, не выступает за свободу слова, а "является анархистом".
"Полиция Израиля не откажется от борьбы с преступниками, и я полностью поддерживаю полицейских", - подчеркнул он.