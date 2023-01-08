



Бен-Гвир ограничит визиты депутатов к террористам в тюрьмах

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир принял решение ограничить визиты членов Кнессета к заключенным террористам. В частности, Бен-Гвир решил отменить график визитов, который был согласован бывшим министром общественной безопасности Омером Бар-Левом и бывшим спикером Кнессета Мики Зоаром.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Бен-Гвир объявил, что отменяет предыдущий план и сокращает возможности для посещений. Об этом он написал в письме к действующему спикеру Кнессета Амиру Охане.



Согласно плану, составленному правительством Беннета-Лапида, каждый из 120 депутатов Кнессета имеет право на индивидуальный визит к заключенному террористу в тюрьме при условии подачи заявления в офис министра обороны и получения разрешения.



План Бен-Гвира предполагает, что только по одному депутату от каждой фракции смогут посещать заключенных в тюрьме. В то же время для всех членов Кнессета будут разрешены общие посещения тюрем, без визитов к террористам.



