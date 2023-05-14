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Бен-Гвир: "Оцма Иегудит" выступает против предложенного проекта бюджета | Фото: Кредит knesset.gov.il
14.05.2023 16:49 Евгения Маркова

Бен-Гвир: "Оцма Иегудит" выступает против предложенного проекта бюджета

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что его партия "Отцма Иегудит" не будет голосовать за распределение средств из государственного бюджета в рамках коалиционных соглашений из-за недостаточного финансирования развития Негева и Галилеи.

"Оцма Иегудит" выступает против этого бюджета", — говорится в заявлении. — "Мы не можем смириться с забвением Негева и Галилеи". 

Бен-Гвир считает, что необходимо выделить больше средств "на иудаизацию Негева и Галилеи".

Правительство должно принять бюджет до 29 мая, иначе его ждет автоматический роспуск.
 

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