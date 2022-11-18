



Бен-Гвир объявил о намерении отделить Оцма Йехудит от блока Смотрича

Итамар Бен-Гвир объявил о своем намерении отделить фракцию "Оцма Йехудит" в Кнессете от блока "Религиозный сионизм", во главе которого находится Бецалель Смотрич.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Разделение фракций было согласовано в первоначальных соглашениях о формировании единого списка для выборов. Заявление Бен-Гвира прозвучало в разгар коалиционных переговоров.



Кроме этого, Бен-Гвир призвал председателя "Ликуда" Биньямина Нетаниягу выполнить требования Бецалеля Смотрича.