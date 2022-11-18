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Бен-Гвир объявил о намерении отделить Оцма Йехудит от блока Смотрича
18.11.2022 16:39 Ольга Белозерова

Бен-Гвир объявил о намерении отделить Оцма Йехудит от блока Смотрича

Итамар Бен-Гвир объявил о своем намерении отделить фракцию "Оцма Йехудит" в Кнессете от блока "Религиозный сионизм", во главе которого находится Бецалель Смотрич.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Разделение фракций было согласовано в первоначальных соглашениях о формировании единого списка для выборов. Заявление Бен-Гвира прозвучало в разгар коалиционных переговоров.

Кроме этого, Бен-Гвир призвал председателя "Ликуда" Биньямина Нетаниягу выполнить требования Бецалеля Смотрича.

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