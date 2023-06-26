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Бен-Гвир обвинил предыдущее правительство в росте насилия в арабском обществе
26.06.2023 11:23 Ирина Демьянова

Бен-Гвир обвинил предыдущее правительство в росте насилия в арабском обществе

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объяснил резкий рост преступности в арабском обществе политикой предыдущего правительства в понедельник утром.

Только в этом году погибло 106 человек, и Бен-Гвир выразил обеспокоенность тем, что, по его словам, увеличивается разрыв между действиями правительства и подачей в СМИ.

 “Между тем, что мы делаем, и тем, что представляют средства массовой информации, существует разрыв”, — сказал он.

"На местах происходят разные вещи. Это не то заявление, в котором я возлагаю вину [на кого-либо], но надо сказать, что даже при предыдущем правительстве чувства были не очень хорошими. Возьмем, к примеру, случаи убийства в 2022 году, мы видим ухудшение ситуации с июля", - отметил Бен-Гвир.
 

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