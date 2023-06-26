



Бен-Гвир обвинил предыдущее правительство в росте насилия в арабском обществе

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объяснил резкий рост преступности в арабском обществе политикой предыдущего правительства в понедельник утром.



Только в этом году погибло 106 человек, и Бен-Гвир выразил обеспокоенность тем, что, по его словам, увеличивается разрыв между действиями правительства и подачей в СМИ.



“Между тем, что мы делаем, и тем, что представляют средства массовой информации, существует разрыв”, — сказал он.



"На местах происходят разные вещи. Это не то заявление, в котором я возлагаю вину [на кого-либо], но надо сказать, что даже при предыдущем правительстве чувства были не очень хорошими. Возьмем, к примеру, случаи убийства в 2022 году, мы видим ухудшение ситуации с июля", - отметил Бен-Гвир.

