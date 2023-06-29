



Бен-Гвир обвинил Нетаниягу в капитуляции

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в капитуляции перед противниками правовой реформы.



Таким образом он прокомментировал намерение главы правительства продвигать реформу в упрощенном формате.



В частности, Нетаниягу в интервью американской газете Wall Street Journal сказал, что пункт о преодолении вето БАГАЦа больше не будет частью правовой реформы.



"Это капитуляция перед теми, кто сжигал Аялон и призывал к беспорядкам. Это - победа насилия и поражение Государства Израиль", - сказал Бен-Гвир.



По словам министра, реформа является краеугольным камнем нынешнего правительства.