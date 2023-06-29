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Бен-Гвир обвинил Нетаниягу в капитуляции
29.06.2023 12:59 Алина Груднева

Бен-Гвир обвинил Нетаниягу в капитуляции

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в капитуляции перед противниками правовой реформы.

Таким образом он прокомментировал намерение главы правительства продвигать реформу в упрощенном формате.

В частности, Нетаниягу в интервью американской газете Wall Street Journal сказал, что пункт о преодолении вето БАГАЦа больше не будет частью правовой реформы.

"Это капитуляция перед теми, кто сжигал Аялон и призывал к беспорядкам. Это - победа насилия и поражение Государства Израиль", - сказал Бен-Гвир.

По словам министра, реформа является краеугольным камнем нынешнего правительства.

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