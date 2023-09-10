



Бен-Гвир обвинил Бахарав-Миара в попытке его запугать

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в попытке его запугать.



Таким образом он отреагировал на ее просьбу отложить предоставление ею ответа относительно петиции в БАГАЦ против его работы в должности министра.



Бахарав-Миара не определилась со своей позицией относительно дела против Бен-Гвира, связанного с инцидентом в 2021 году, когда он выхватил пистолет во время ссоры с охранником на парковке в Тель-Авиве. Она попросила БАГАЦ предоставить ей больше времени, за что министр обвинил ее в попытке затянуть это дело.



"Подобные оправдания являются не чем иным, как способом держать Бен-Гвира за горло и терроризировать его в течение всего срока его пребывания на посту министра", - сказал его адвокат.



Напомним, что против Бен-Гвира рассматривают петицию об увольнении по ряду причин, в том числе за инцидент на парковке, произошедший два года назад. Министр считает, что петиция должна была быть уже отклонена, а затягивание дела является попыткой его запугать.