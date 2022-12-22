



Бен-Гвир: обсуждение пункта законопроекта о полиции будет отложено

Обсуждение законопроекта, которое наделит Итамара Бен-Гвира властью над полицией, будет отложено.



Голосование по поводу наиболее спорной его части, благодаря которой глава полиции будет советоваться с министром внутренней безопасности по политическим вопросам, будет отложено до приведения правительства к присяге. Ожидается, что это произойдет в начале января.



Также будет отложен раздел, который позволит министру определять продолжительность рассмотрения дел в полиции. По словам Бен-Гвира, решение о разделении пунктов было принято "на фоне комментариев юрисконсультантов Кнессета по поводу быстрой законодательной процедуры и для того, чтобы БАГАЦ не отклонил закон".



Ранее сообщалось о том, что Бен-Гвир согласился на незначительные изменения в законопроекте о полиции.