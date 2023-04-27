Бен-Гвир обсудил с Шабтаем серию убийств
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир провел совещание с главой полиции Коби Шабтаем.
Стороны обсудили череду убийств в Израиле.
В ходе совещания Бен-Гвир сказал о необходимости административных арестов. Кроме того, он попросил создать план действий по борьбе с преступностью.
"Я не люблю административные аресты, но эта крайняя мера неизбежна", - сказал он.
Напомним, что четыре человека были убиты в ночь после празднования Дня Независимости, в связи с чем Бен-Гвир и провел экстренное совещание.