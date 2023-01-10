



Бен-Гвир обсудил с полицией акции протеста и меры против демонстрантов

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир встретился с полицейскими в преддверии запланированных на субботу новых акций протеста в Тель-Авиве.



По данным 12-го канала, министр хочет, чтобы протестующие, блокирующие дороги, были арестованы, а против буйных применялись водометы.



Однако представители полиции сказали Бен-Гвиру, что планируют действовать сдержанно и не будут менять тактику, примененную в прошлые выходные. Они сказали, что нет смысла арестовывать протестующих, по крайней мере до тех пор, пока они ведут себя мирно.



Уточняется, что в Иерусалиме полиция периодически использует более жесткую тактику из-за беспорядков, в отличие от Тель-Авива, где организаторы обычно договариваются с правоохранительными органами о блокировке дорог на короткий период. Бен-Гвир попросил, чтобы ему предоставили отчеты для сравнения ситуации в этих двух городах.



Согласно отчету, полиция согласилась занять более жесткую позицию в отношении демонстрантов, которые используют нацистскую символику. Ее будут конфисковать. Бен-Гвир хотел, чтобы аналогичные меры были применены в отношении палестинских флагов, однако правоохранители сказали, что для этого не имеют законных оснований.