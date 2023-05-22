



Бен-Гвир обещает “тотальную войну” арабской преступности и рэкету

Министр общественной безопасности Итамар Бен-Гвир пообещал, что его министерство примет участие в ”тотальной войне”, чтобы восстановить управление на охваченном преступностью севере Израиля, где арабские преступные кланы терроризируют местных владельцев бизнеса и жителей.



После рейда в городе Туба-Зангарийе, в ходе которого 14 подозреваемых были арестованы за преступления, в том числе за поджоги и вымогательство у бизнеса путем взимания с них “платы за защиту”, Бен-Гвир заявил, что это было лишь началом операции по широкомасштабному подавлению преступности в регионе.



“Жители Галилеи зовут меня, и я слышу их боль и отчаяние, из-за этого феномена “защиты” преступники ведут жестокую войну против законопослушных жителей здесь, евреев и арабов в равной степени”, – сказал Бен-Гвир на пресс-конференции.



“Мы начинаем тотальную войну против преступников”, – добавил он. “Преступность в этом районе перешла все красные линии, и важно, чтобы мы продолжали активно реагировать на нее”.



Будучи главой партии “Оцма Йегудит”, Бен-Гвир сделал борьбу с организованной преступностью в периферийных регионах Галилеи и Негева центральным направлением своей кампании.



“Мы призываем каждого гражданина, который стал жертвой угроз со стороны преступников, не поддаваться на вымогательство и вместо этого немедленно уведомить полицию”, – говорится в последующем заявлении представителя полиции. “Подчинение или оплата преступным элементам не гарантирует безопасность, а фактически побуждает их расширять свой шантаж”.



В последние годы жители Галилеи и Негева пострадали от массовой волны преступности. Ободренные отсутствием серьезных последствий, в основном арабские криминальные кланы и мафиози требуют от торговцев оплаты в обмен на то, что они смогут беспрепятственно вести свой бизнес. Владельцам бизнеса, которые отказывались платить, поджигали или обстреливали их предприятия.



Однако, согласно телефонному разговору между Бен-Гвиром и комиссаром полиции Коби Шабтаем, полиция оказалась в затруднительном положении, когда дело доходит до борьбы с преступностью в арабских муниципалитетах.



Подавляющее большинство серьезных преступлений в арабском сообществе, таких как убийства, остаются нераскрытыми, в основном из-за сопротивления жителей в даче показаний в суде и полиции. При этом арабские депутаты часто жалуются на расизм и дискриминацию, когда полиция принимает жесткие меры в арабских городах.