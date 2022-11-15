



Бен-Гвир обещает "преподать урок врагам" на посту министра безопасности

Итамар Бен Гвир заявил, что он "преподаст врагам урок", когда возглавит министерство внутренней безопасности.



В настоящее время Бен-Гвир добивается получения этого поста в рамках продолжающихся коалиционных переговоров с Биньямином Нетаниягу, сообщает Times of Israel.



"Если мы войдем в министерство внутренней безопасности, мы с божьей помощью сделаем все, чтобы бороться с терактами, чтобы вернуть государству Израиль сдерживание, мы сделаем все, чтобы поддержать полицейских и солдат. Мы сделаем все, чтобы преподать нашим врагам урок, что нельзя связываться с Израилем", - заявил Бен-Гвир.