



Бен-Гвир обещает добиться смертной казни для террористов

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир выразил соболезнования семье погибшего в результате теракта в Самарии Меира Тамари.



"Сердце разрывается от шокирующего убийства Меира Тамари, убитого только что за то, что тот был евреем на Земле Израиля", - сказал он.



По словам министра, террорист, совершивший гнусное убийство, тоже должен быть приговорен к смерти.



"Мы продолжим делать все, чтобы бороться с терроризмом и привлечь террористов к ответственности. Я сделаю все, чтобы был принят закон о смертной казни для террористов. Только так они понесут то единственное наказание, которого заслуживают", - резюмировал он.



