



Бен-Гвир об убийствах в арабском секторе: преступность процветает

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир посетил сегодня полицейский участок в Рахате.



Там он обсудил череду убийств в арабском секторе, которые были совершены с начала года.



Бен-Гвир признал, что полицейские много работают, однако, по его словам, этого недостаточно.



"Вы не можете просыпаться каждое утро с убийством, преступность процветает", — сказал он.



По словам министра, он понимает нехватку кадров в полиции для надлежащего уровня борьбы с преступностью.



"Однако до принятия бюджета нам придется бороться теми силами, которые есть", резюмировал он.