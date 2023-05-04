Бен-Гвир об убийствах в арабском секторе: преступность процветает
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир посетил сегодня полицейский участок в Рахате.
Там он обсудил череду убийств в арабском секторе, которые были совершены с начала года.
Бен-Гвир признал, что полицейские много работают, однако, по его словам, этого недостаточно.
"Вы не можете просыпаться каждое утро с убийством, преступность процветает", — сказал он.
По словам министра, он понимает нехватку кадров в полиции для надлежащего уровня борьбы с преступностью.
"Однако до принятия бюджета нам придется бороться теми силами, которые есть", резюмировал он.