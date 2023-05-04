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Бен-Гвир об убийствах в арабском секторе: преступность процветает
04.05.2023 18:49 Ирина Демьянова

Бен-Гвир об убийствах в арабском секторе: преступность процветает

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир посетил сегодня полицейский участок в Рахате.

Там он обсудил череду убийств в арабском секторе, которые были совершены с начала года.

Бен-Гвир признал, что полицейские много работают, однако, по его словам, этого недостаточно.

"Вы не можете просыпаться каждое утро с убийством, преступность процветает", — сказал он.

По словам министра, он понимает нехватку кадров в полиции для надлежащего уровня борьбы с преступностью.

"Однако до принятия бюджета нам придется бороться теми силами, которые есть", резюмировал он.

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