



Бен-Гвир об ограничении посещений в тюрьмах: я взвесил решение

Министр национальной безопасности Итамар Бер-Гвир подтвердил в комментарии "Едиот Ахронот", что дал указание ШАБАСу ограничить посещения семьями заключенных в тюрьмах до одного раза в два месяца вместо одного в месяц.



По данным газеты, директива, которая наделала столько шума, должна вступить в силу с 3 сентября, хотя в канцелярии ранее опровергли информацию о том, что было принято такое решение.



"Это моя политика, и я буду ее реализовывать. Любое мое решение может разозлить заключенных, но оно было принято после того, как я все тщательно взвесил", - сказал Бен-Гвир.



Ранее он столкнулся с критикой со стороны высокопоставленных лиц. Министра предупредили, что сокращение числа визитов подорвет усилия по предотвращению терроризма, а также может привести к беспорядкам в тюрьмах, нападениям на надзирателей и всеобщей голодовке заключенных, которая может перегрузить и даже парализовать израильские больницы.