



Бен-Гвир об избрании Эльхарар: к некоторым членам "Ликуда" есть вопросы

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал избрание в комитет по назначению судей представительницы оппозиции Карин Эльхарар.



Он потребовал немедленно вынести на голосование закон, направленный на предоставление коалиции полного контроля над назначением судей.



"Тот факт, что некоторые члены "Ликуда" проголосовали против позиции коалиции, вызывает большую тревогу и ставит под вопрос, все ли члены этой фракции привержены правовой реформе", - сказал он.



По мнению Бен-Гвира, в ходе публичного голосования будет видно, все ли члены "Ликуда" являются представителями правого блока.