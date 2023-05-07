



Бен-Гвир об иорданском депутате: Он должен сидеть в тюрьме много лет

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал решение об освобождении члена парламента Иордании Имада аль-Адвана, который контрабандой ввозил оружие в Израиль.



Министр и сказал: "Решение освободить террориста, который пытался привезти сюда сотни единиц оружия, чтобы использовать его для терактов и преступных актов в сердце страны, является стратегической и моральной ошибкой".



По его словам, "Этот вопрос также должен был быть вынесен на рассмотрение кабинета министров, и от правого правительства ждут прекращения политики уступок Газе, иорданцам, ливанцам и любому террористу, который стремится навредить жителям Израиля. Этот дипломат должен был сидеть в тюрьме много лет".