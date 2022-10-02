



Бен-Гвир об атаке на его офис: "Результат подстрекательства со стороны Лапида"

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир сделал резкое заявление после того, как в его офис был брошен коктейль Молотова.



Бен-Гвир считает произошедшее результатом подстрекательств со стороны Лапида и Ганца. Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Попытка нападения на мой офис - прямое следствие подстрекательства против меня со стороны Лапида, Ганца и других их партнеров слева. Они снова и снова порочат и делегитимизируют меня - и результаты не заставляют себя долго ждать. Я выскажусь ясно: если хоть один волосок на моей голове пострадает, это их ответственность. Слова могут убить", - заявил Бен-Гвир.