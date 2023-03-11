



Бен-Гвир о юридическом советнике: левая, предвзятая и не объективная

В ответ на решение юридического советника Гили Бахарав-Миара приостановить решение об отстранении главы тель-авивского округа министр Бен-Гвир выступил с резкими нападками на чиновницу.



Бен-Гвир заявил, что теперь у страны появился новый министр безопасности - Бахарав-Миара”. Он также сказал, что она, левая, политически предвзята , имеет четкую политическую повестку дня, и ее заявление еще раз показывает, насколько важна правовая реформа. “Мы изучим решение омбудсмена и примем соответствующие решения", - сказал Бен-Гвир.