



Бен-Гвир о том, что стал целью Ирана: продолжу бесстрашную борьбу

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал публикацию о пресечении деятельности террористической ячейки, нанятой Ираном, целью которой он стал.



Он выразил благодарность ШАБАКу и ЦАХАЛу за разоблачение и поимку террористов.



"Я продолжу бесстрашно и еще более энергично работать над изменением условий содержания террористов в тюрьмах, над продолжением войны с террором, буду бороться за права на молитвы и еврейский суверенитет на Храмовой горе", - сказал он.



Напомним, что ШАБАК арестовал троих палестинцев и двух израильтян, нанятых Ираном для совершения терактов в Израиле. Бен-Гвир был одной из целей для устранения.