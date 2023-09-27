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Бен-Гвир о том, что стал целью Ирана: продолжу бесстрашную борьбу
27.09.2023 13:38 Алина Груднева

Бен-Гвир о том, что стал целью Ирана: продолжу бесстрашную борьбу

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал публикацию о пресечении деятельности террористической ячейки, нанятой Ираном, целью которой он стал.

Он выразил благодарность ШАБАКу и ЦАХАЛу за разоблачение и поимку террористов.

"Я продолжу бесстрашно и еще более энергично работать над изменением условий содержания террористов в тюрьмах, над продолжением войны с террором, буду бороться за права на молитвы и еврейский суверенитет на Храмовой горе", - сказал он.

Напомним, что ШАБАК арестовал троих палестинцев и двух израильтян, нанятых Ираном для совершения терактов в Израиле. Бен-Гвир был одной из целей для устранения.

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