



Бен-Гвир о плевках: это же не преступление

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал бурю негодования в Израиле из-за скандала с плевками со стороны харедим в христиан в Старом городе.



Ничего "криминального" председатель "Оцма Йегудит" в таких нападках не видит.



"Я по-прежнему считаю, что плевок в христиан - это не преступление. Я считаю, что против этого нужно действовать информационно-просветительскими методами, а не арестами", - сказал он в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



Ранее в полиции отчитались о том, что в связи с нападениями на христиан задержаны пятеро подозреваемых в плевках, в том числе, несовершеннолетние. Сегодняшним маршем ультраортодоксов руководил брат депутата Симхи Ротмана.

