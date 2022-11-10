



Бен-Гвир о Меире Кахана: его изюминкой была любовь

Лидер Оцма-Йехудит Итамар Бен-Гвир произнесет речь на мероприятии, посвященном 32-й годовщине убийства Меира Кахана.

По словам депутата, он не поддерживает депортацию всех арабов, однако обещает сделать все, чтобы изгнать террористов из страны ради еврейской идентичности Государства Израиль.

"Мне кажется, что изюминкой раввина Кахана была любовь. Любовь к Израилю без компромиссов, без каких-либо других соображений", — сказал он.

Кахана выступал против сосуществования евреев с арабами, которых называл "раковой опухолью". Он считал, что они должны быть изгнаны из Государства Израиль.

Его избрали в Кнессет в 1984 году, позже его партия "Ках" была запрещена как расистская. Ему запретили переизбираться в 1988 году. Кахана был убит в 1990 году в Нью-Йорке американцем египетского происхождения.