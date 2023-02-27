



Бен-Гвир о Хавара: я понимаю боль, но нельзя брать закон в свои руки

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал беспорядки в Хавара.



Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 27 февраля.



"Я хочу внести ясность по поводу Хавара. Я понимаю боль, но мы не должны брать закон в свои руки. Тот, кто должен бороться с терроризмом и сдерживать его, — это правительство Израиля и силы безопасности, а не граждане", - призвал он.



По словам Бен-Гвира, убийство двух братьев, совершенное там вчера, является жестоким и шокирующим терактом, напоминающим о том, что Израиль находится в состоянии войны.



"Это война началась не вчера. Она не закончится за один день. Это война, которая должна вдохновить всех нас на проведение политики настоящей борьбы с терроризмом. Террористы должны быть разгромлены, и нам пора вернуться к точечным ликвидациям и устранить главарей подстрекательских террористических организаций", - добавил он.

