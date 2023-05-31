



Бен-Гвир о гей-параде в Иерусалиме: Людей религиозной внешности нельзя задержива

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир во время заседания Комитета национальной безопасности Кнессета в среду подчеркнул, что религиозные люди не должны быть “автоматически задержаны”, если они протестуют против марша гордости и терпимости ЛГБТК+ в Иерусалиме.



"Я говорю это ясно и просто. Это наш вызов, и у нас есть другие вызовы, я не хочу, чтобы человека с ультраортодоксальной или религиозной внешностью автоматически задерживали. Это не то, что имел в виду поэт, когда говорил о свободе слова и свободе передвижения в Государстве Израиль", - сказал Бен-Гвир.



Во время мероприятия ультраправая организация “Лехава” во главе с соратником Бен-Гвира Бензи Гопштейном проведет акцию протеста возле входа на марш с одобрения полиции.



