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Бен-Гвир о фото полицейских: шокирующая кампания позора анархистов
29.07.2023 21:32 Алина Груднева

Бен-Гвир о фото полицейских: шокирующая кампания позора анархистов

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир возмутился тем, что в ходе акции протеста в Тель-Авиве развесили фото полицейских во время столкновений с протестующими.

"Кампания позора и подстрекательства со стороны анархистов против полицейских Тель-Авива. Против героев, защищающих безопасность жителей Тель-Авива и граждан Израиля", - возмутился он.

По словам министра, правоохранители еженедельно в течение шести последних месяцев работали с большой самоотдачей.

"Это шокирует. Это является пересечением всех красных линий", - добавил он.

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