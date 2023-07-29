



Бен-Гвир о фото полицейских: шокирующая кампания позора анархистов

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир возмутился тем, что в ходе акции протеста в Тель-Авиве развесили фото полицейских во время столкновений с протестующими.



"Кампания позора и подстрекательства со стороны анархистов против полицейских Тель-Авива. Против героев, защищающих безопасность жителей Тель-Авива и граждан Израиля", - возмутился он.



По словам министра, правоохранители еженедельно в течение шести последних месяцев работали с большой самоотдачей.



"Это шокирует. Это является пересечением всех красных линий", - добавил он.