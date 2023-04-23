



Бен-Гвир о Дне памяти: Те, кто отправляет солдат в бой, тоже должны быть там

Министр национальной безопасности Итамар Бен Габир заявил в воскресенье вечером, что он не намерен отменять свое прибытие на церемонию в День памяти на военном кладбище в Беэр-Шеве, несмотря на протесты семей погибших.



"Очевидно - я приеду на церемонию Дня памяти в Беэр-Шеве, - сказал Бен Гвир. - Те, кто отправляет солдат в бой, также должны быть на церемонии Дня памяти".



Ила Бен Габир, жена министра, ранее заявила 7 каналу, что "так же, как есть семьи, которые не хотят, чтобы Итамар приезжал, есть много семей, которые просили его приехать, потому что он является символом израильского правительства, приехавшего к нам почтить память павших и убитых". Отказаться от этой чести во имя государства невозможно.



Она ответила на утверждения о том, что одной из причин неуместности участия ее мужа в церемониях является то, что он не служил в ЦАХАЛе.



"Это утверждение не только смешное, но и наглое. Итамар хотел служить в армии. Несмотря на то, что его мать посылала письма начальнику штаба, чтобы его завербовали, потому что он этого хочет, и даже несмотря на то, что он объявил голодовку перед военкоматом, его политические взгляды помешали этому. Даже сегодня они пытаются использовать это, чтобы опорочить его", - сказала жена министра.