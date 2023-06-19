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бен-гвир
19.06.2023 17:36 Алина Груднева

Бен-Гвир: нужно продолжить реализацию плана правовой реформы

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир призвал коллег в коалиции продолжать реализацию плана правовой реформы.

С таким призывом он выступил на встрече в канцелярии главы правительства.

"Я сказал, что нам нужно продолжать реформу. Мы не можем довольствоваться чем-то "косметическим", — подчеркнул он.

Бен-Гвир предупредил, что в противном случае БАГАЦ продолжит "управлять страной".

"Я хочу, чтобы судебная власть была независимой, но я не хочу, чтобы суд стал законодательной властью", - подчеркнул он.
 

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