



Бен-Гвир - Нетаниягу: это не то правительство, на которое мы подписывались

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал столкновения в районе Биньямин из-за выкорчевывания рощи.



По словам председателя "Оцма Йехудит", это не то правительство, на которое он подписался.



"Мы вошли в правительство на основе обязательства, что это будет полностью правое правительство, и такая политика не может продолжаться", - возмутился он, обращаясь к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.



Он потребовал принять решение о передаче подразделения МАГАВ в Иудее и Самарии в ведение его министерства.



Что примечательно, ранее инцидент прокомментировал министр финансов Бецалель Смотрич, потребовав от Нетаниягу остановить уничтожение рощи, на что премьер согласился и отдал соответствующее распоряжение.



Он также потребовал не затягивать с передачей ему полномочий в рамках коалиционного соглашения по управлению гражданской жизнью израильтян в Иудее и Самарии. По данным СМИ, Нетаниягу пообещал ему сделать это как можно скорее.