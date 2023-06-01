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Бен-Гвир: нельзя допустить еще одного безумного убийства на Параде гордости
01.06.2023 17:43 Алина Груднева

Бен-Гвир: нельзя допустить еще одного безумного убийства на Параде гордости

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прибыл перед "Парадом гордости" в штаб полиции в Иерусалиме.

Говоря о необходимости защитить участников мероприятия, он сослался на убийство Ширы Банки в 2015 году.

Ученицу средней школы, которая не была представительницей ЛГБТ-сообщества, пырнул ножом ультраордокс, в результате чего она скончалась в больнице.

"В роли министра внутренней безопасности я делаю и буду делать все, чтобы не повторилось такого безумного случая, как убийство Ширы Банки", — сказал Бен-Гвир.

Он вновь подтвердил, что поддерживает право на контрпротест против Парада гордости.

"Это их право, если они не нарушают закон. Я сказал полиции, что не хочу видеть фотографии ультраортодоксальных или религиозных людей, которых гонят с улиц только за то, что они носят кипу или юбки", - добавил он.
 

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