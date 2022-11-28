



Бен-Гвир: не затягивайте с назначением спикера Кнессета

Итамар Бен-Гвир призвал лидера Религиозного сионизма Бецалеля Смотрича объединить усилия с другими потенциальными членами коалиции и проголосовать за назначение нового спикера Кнессета.

"Это серьезная и грубая ошибка не назначить нового спикера, который помог бы новой коалиции определить повестку дня предстоящих законодательных сессий", - сказал он.

По словам Бен-Гвира, террористы не ждут, потому необходимо как можно быстрее сформировать новое правительство.