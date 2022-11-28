Новости » Политика
Бен-Гвир: не затягивайте с назначением спикера Кнессета
28.11.2022 16:28 Алина Груднева

Бен-Гвир: не затягивайте с назначением спикера Кнессета

Итамар Бен-Гвир призвал лидера Религиозного сионизма Бецалеля Смотрича объединить усилия с другими потенциальными членами коалиции и проголосовать за назначение нового спикера Кнессета.

 
"Это серьезная и грубая ошибка не назначить нового спикера, который помог бы новой коалиции определить повестку дня предстоящих законодательных сессий", - сказал он. 
 
По словам Бен-Гвира, террористы не ждут, потому необходимо как можно быстрее сформировать новое правительство.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы