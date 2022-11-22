



Бен-Гвир: не войдем в правительство, пока не получим то, чего хотим

Итамар Бен-Гвир подтвердил свою позицию относительно того, что Оцма-Йехудит не присоединится к формирующемуся правительству до тех пор, пока не получит министерство периферии, Негева и Галилеи.

"Мы должны инвестировать туда, и без наших возможностей мы просто не войдем в правительство", — сказал депутат.

По данным израильских СМИ, переговоры между Бен-Гвиром и Биньямином Нетаниягу зашли в тупик в понедельник, когда Ликуд отозвала свое предложение передать Оцма-Йехудит министерство периферии, Негева и Галилеи.

Вместо этого ожидается, что ведомство перейдет к ШАС, а партия Бен-Гвира получит министерство сельского хозяйства.