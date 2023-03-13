



Бен-Гвир: не верю Бахарав-Миара, требую независимого адвоката

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила министру национальной безопасности Итамару Бен -Гвиру, что она не может согласиться с его просьбой о предоставлении независимого адвоката в петициях против него и его министерства, пока он не разъяснит суть своего требования.



Ее письмо, очевидно, было слито в прессу в понедельник утром, 13 марта, и Бен-Гвир немедленно ответил, что не доверяет юридическому советнику.



В письме министру, датированном воскресеньем, юридический советник отметила, что министр не смог согласовать встречу с ее офисом для обсуждения рассматриваемых вопросов, а также отметила, что институт юридического советника является единственным органом, толкующим закон для правительства.



В связи с этим она указала, что независимый адвокат предоставляется только в "необычных обстоятельствах".



Бен Гвир быстро ответил: "Я не верю ни в вас, ни в ваши суждения, ни в ваши решения", и упрекнул Бахарав-Миара в том, что она заморозила его решение об отстранении от должности начальника окружной полиции Тель-Авива Ами Эшеда без предварительной консультации с ним.



"Я не доверяю ни вам, ни вашим суждениям, ни вашим решениям, и пришло время прекратить разговоры о письмах, которые вы посылаете мне через СМИ", - сказал Бен-Гвир.