



Бен-Гвир не разрешил депутату Кнессета Тиби посещать больного террориста

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не разрешил члену Кнессета Ахмаду Тиби от “Хадаш-Тааль” посетить террориста Валида Дакку, госпитализированного в тяжелом состоянии после того, как тот заболел лейкемией.



Тиби попросил о возможности посетить больного террориста через спикера Кнессета Амира Охану. Этот запрос был передан юрисконсульту Кнессета, который затем передал его министру национальной безопасности, который еще не дал свое разрешение. Согласно новому протоколу, установленному Беном-Гвиром, только одному депутату от каждой фракции Кнессета разрешено посещать заключенных по соображениям безопасности. Поэтому запрос Тиби в настоящее время рассматривается Министерством национальной безопасности, чтобы определить, соответствует ли он этому критерию.



Дакка, араб, гражданин Израиля, был причастен к похищению и убийству солдата Моше Тамама в 1984 году и приговорен к пожизненному заключению. В 2012 году президент Шимон Перес по рекомендации Министерства юстиции сократил срок заключения до 35-37 лет. В 2016 году, когда Дакка отбывал свой срок в тюрьме Кетзиот, у него были обнаружены мобильные телефоны и зашифрованные сообщения, доставленные контрабандой в тюрьму депутатом Кнессета Базелем Гаттасом. После этого инцидента приговор Дакке был продлен еще на два года.