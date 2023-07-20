



Бен-Гвир не намерен удалять виральное видео против отказников

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир не намерен удалять видео против отказников, размещенное на его странице в Facebook.



"Я не собираюсь удалять видео, которое хорошо иллюстрирует опасность отказа от службы в резерве", — сказал Бен-Гвир.



По его словам, это видео признано проиллюстрировать "конкретную опасность" попыток "крошечного меньшинства" подстрекать к отказам.



"Любой, кто отказывается явиться на службу из-за реформы, ставит под угрозу безопасность Израиля", — подчеркнул он.



Напомним, в ролике показаны пехотинцы, которые в ходе тяжелого боя просят помощи ВВС, а пилоты и офицеры, к которым они обращаются, спрашивают их, о том, они "за" или "против" правовой реформы. Это видео вызвало осуждение со стороны ЦАХАЛа.

