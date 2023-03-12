



Бен-Гвир не доверит юридическому советнику представлять его интересы в будущем

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил юридическому советнику Гали Бахарав-Миаре, что не может рассчитывать на то, что она будет представлять его интересы в текущих или ожидающих рассмотрения судебных процессах и апелляциях.



В письме, направленном в офис советника, Бен-Гвир, который сам является адвокатом, пишет, что в свете ее недавней деятельности "я не могу доверять вам добросовестно представлять меня в различных петициях", и поэтому он намерен представлять себя сам.



Бен-Гвир неоднократно обрушивался с критикой на Бахарав-Миару за ее решения и рекомендации в последние месяцы, называя ее "настоящим премьер-министром" Израиля и утверждая, что она хочет контролировать правительство и полицию.

