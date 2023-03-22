



Бен-Гвир не будет голосовать за бюджет

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что его фракция "Оцма Йегудит" будет голосовать на следующей неделе в Кнессете против бюджета и Закона о поселениях, на фоне нарушения обещания министра финансов добавить 9 миллиардов шекелей в его ведомство в течение следующих двух лет.



По словам Бен-Гвира, это означает, что создание Национальной гвардии и повышение зарплаты полицейским может быть отложено, что нанесет ущерб личной безопасности израильтян.



Репортер Матан Ходоров считает, что в утверждении Бен Гвира есть доля правды: "Если денег недостаточно, Смотрич не должен был гарантировать Бен Гвиру такую прибавку, а после ее утверждения правительством - министр финансов должен держать свое слово". Теперь понятно, почему Смотрич настаивал на том, чтобы бюджет не выходил за рамки: минфин просто не планировал заранее выплатить Бен-Гвиру всю сумму, утвержденную в правительстве."



Окружение Бен Гвира в ответ заявило: " Нет сомнений, что казначейство выполнит проект бюджета, в которой было решено, что Министерство национальной безопасности получит увеличение бюджета на девять миллиардов шекелей для филиалов министерства, увеличение, которое позволит через несколько месяцев начать создание Национальной гвардии, набрать тысячи полицейских, более 1200 тюремных охранников и сотни пожарных, и повысить зарплату полицейским и тюремным охранникам более чем на полмиллиарда шекелей. Бюджет поступит через несколько месяцев, и мы сможем начать грандиозный процесс восстановления личной безопасности и управления для граждан Израиля".

