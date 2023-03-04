Бен Гвир назвал протестующих в Тель-Авиве “анархистами”
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал израильтян, участвующих в демонстрации в Тель-Авиве, “анархистами”, когда посетил полицейский командный пункт.
“Я пришел сюда, чтобы проводить свою политику. Я не собираюсь ни перед кем извиняться, тем более перед анархистами, которые хотят поджечь штат Тель-Авив”, – заявил он.
Сообщений о насилии на сегодняшних демонстрациях не поступало.
בן גביר בחפ"ק המשטרה בתל אביב: "אין לי כוונה להתנצל בפני אף אחד, בטח לא בפני האנרכיסטים שמבקשים להבעיר את מדינת תל אביב"— חדשות 13 (@newsisrael13) March 4, 2023
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