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Бен Гвир назвал протестующих в Тель-Авиве “анархистами”
04.03.2023 21:44 Наталья Богинская

Бен Гвир назвал протестующих в Тель-Авиве “анархистами”

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал израильтян, участвующих в демонстрации в Тель-Авиве, “анархистами”, когда посетил полицейский командный пункт.

“Я пришел сюда, чтобы проводить свою политику. Я не собираюсь ни перед кем извиняться, тем более перед анархистами, которые хотят поджечь штат Тель-Авив”, – заявил он.

Сообщений о насилии на сегодняшних демонстрациях не поступало.
 

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