



Бен Гвир назвал протестующих в Тель-Авиве “анархистами”

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал израильтян, участвующих в демонстрации в Тель-Авиве, “анархистами”, когда посетил полицейский командный пункт.



“Я пришел сюда, чтобы проводить свою политику. Я не собираюсь ни перед кем извиняться, тем более перед анархистами, которые хотят поджечь штат Тель-Авив”, – заявил он.



Сообщений о насилии на сегодняшних демонстрациях не поступало.

