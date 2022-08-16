



Бен-Гвир намерен продвигать закон о депортации

Депутат Кнессета и лидер партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир заявил, что у Израиля должен быть закон о депортации тех, кто действует против государства или против ЦАХАЛа.



В интервью на радио "Галей ЦАХАЛ" Бен-Гвир отметил, что намерен продвигать в будущем соответствующий закон.



"Когда мы сформируем правительство, я буду продвигать закон о депортации, который будет депортировать любого, кто действует против Государства Израиль или солдат ЦАХАЛа. Те, кто бросает камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат, будут депортированы отсюда. Те, кто работает против государства, как Офер Касиф, будут депортированы. Может быть, в Европу, им там нужны рабочие руки", - заявил Бен-Гвир.



При этом, закон не будет применяться по отношению к евреям.



"Еврей, бросающий камни в солдат ЦАХАЛа, будет сидеть в тюрьме много лет", - отметил Бен-Гвир.