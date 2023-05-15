



Бен Гвир намерен принять участие в Марше флага в честь Дня Иерусалима

Итамар Бен-Гвир сообщил, что примет участие в Марше Флага в Старом городе Иерусалима в конце этой недели, что может усилить напряженность в и без того взрывоопасном шествии в честь Дня Иерусалима.



Празднование воссоединения Иерусалима в 1967 году, ежегодное шествие ультранационалистов через сердце мусульманского квартала Старого города стало поводом для трений, способных перерасти в региональный конфликт. Ожидается, что Бен-Гвир примет участие в мероприятии, назначенном на четверг этого года, сообщил Ynet в воскресенье, сославшись на источники, близкие к политику.



Как министр национальной безопасности Бен-Гвир отвечает за полицию, чьи попытки уменьшить трения вокруг Марша, в том числе путем изменения его маршрута, подверглись резкой критике со стороны ультранационалистов и самого министра.



Ежегодный Марш флага в мусульманском квартале Старого города Иерусалима регулярно проходит в напряженном режиме – тысячи участников маршируют от Парка Независимости к Западной стене в ознаменование воссоединения Иерусалима во время Шестидневной войны 1967 года. Бен-Гвир был постоянным участником Маршей, но он впервые делает это в качестве министра, особенно министра, отвечающего за полицию.



“13 канал”сообщил, что ожидается участие еще нескольких министров, в том числе министра финансов Бецалеля Смотрича и министра транспорта Мири Регев. Сотрудники службы безопасности считают, что вероятность ракетного обстрела из Газы во время Марша невелика. Вокруг Марша и в других местах будут задействованы более 2000 полицейских.



Согласно информации Ynet, полиция до сих пор не выявила необычных призывов в Интернете со стороны ультранационалистов прийти на Марш для столкновения с палестинцами, как в предыдущие годы.