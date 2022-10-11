



Бен-Гвир намерен подать петицию в Верховный суд против соглашения с Ливаном

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир намерен подать петицию в Верховный суд против изральско-ливанского соглашения о морской границе.



"Помимо того, что это позорное соглашение о капитуляции, это незаконное соглашение. Основной закон: референдум гласит, что передача территорий от суверенитета государства к иностранному суверенитету должна перейти путем референдума или с одобрения 80 членов Кнессета. В нынешней ситуации Лапид и [министр обороны Бени] Ганц пытаются совершить переворот и провести соглашение, включающее передачу суверенных территорий от Израиля к Ливану по решению переходного правительства накануне выборов. Мы не позволим этому перевороту произойти - и подадим срочное ходатайство в Верховный суд с требованием немедленно прекратить незаконное соглашение", - сказал Бен-Гвир.