



Бен-Гвир: Найдутся те, кто попытается сорвать марш флагов

Министр провел оценку ситуации в связи с мероприятиями, посвященными Дню Иерусалима и маршу флагов, который состоится завтра.



Не исключена вероятность того, что кто-то попытается сорвать марш флагов в Иерусалиме.



Такое мнение выразил министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.



"Нет сомнений, что найдутся те, кто попытается сорвать праздник", - сказал он.



По словам министра, он провел оценку ситуации в связи с мероприятиями, посвященными Дню Иерусалима и маршу флагов, который состоится завтра.



"Политика заключается в том, чтобы предоставить евреям полную свободу передвижения. По всему Иерусалиму должны быть уменьшены все угрозы терроризма, все угрозы запугивания, все угрозы провокаций того или иного рода, и чем скорее, тем лучше", - подчеркнул он.