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Бен-Гвир: Найдутся те, кто попытается сорвать марш флагов
17.05.2023 13:03 Алина Груднева

Бен-Гвир: Найдутся те, кто попытается сорвать марш флагов

Министр провел оценку ситуации в связи с мероприятиями, посвященными Дню Иерусалима и маршу флагов, который состоится завтра.

Не исключена вероятность того, что кто-то попытается сорвать марш флагов в Иерусалиме.

Такое мнение выразил министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.

"Нет сомнений, что найдутся те, кто попытается сорвать праздник", - сказал он.

По словам министра, он провел оценку ситуации в связи с мероприятиями, посвященными Дню Иерусалима и маршу флагов, который состоится завтра.

"Политика заключается в том, чтобы предоставить евреям полную свободу передвижения. По всему Иерусалиму должны быть уменьшены все угрозы терроризма, все угрозы запугивания, все угрозы провокаций того или иного рода, и чем скорее, тем лучше", - подчеркнул он.

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