



Бен-Гвир на митинге: если я уйду, победят анархисты

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир выступил на демонстрации сторонников правовой реформы.



Он напомнил, что на встрече глав коалиции принял решение покинуть правительство, если будет остановлен законодательный процесс в рамках правовой реформы.



"Я понял, что если я уйду, победят анархисты. Мы останемся в правительстве и будем требовать реформ", - подчеркнул он.



Как сообщалось ранее, в ходе встречи он договорился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, что на голосование будет выдвинут законопроект о формировании Национальной гвардии, которая будет подчинена министерству внутренней безопасности.



Ожидается, что глава правительства объявит о приостановке законодательного процесса по правовой реформы до конца парламентских каникул. Его обращение к нации запланировано на сегодняшний вечер. Оно неоднократно откладывалось из-за переговоров с членами коалиции.



