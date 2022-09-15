



Бен-Гвир: мы на пороге новой интифады

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир резко раскритиковал премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца после теракта в Кармель на горе Хеврон.

"Мы находимся на пороге новой интифады. Реальность в Иудее и Самарии превратилась в ежедневные обстрелы", - сказал он.

Бен-Гвир обвинил правительство Лапида-Ганца в слабости.

"Слабость правительства Лапида-Ганца перед лицом растущего террора усиливается и может стоить нам больше крови евреев", - подчеркнул он.