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Бен-Гвир: мы на пороге новой интифады
15.09.2022 22:56 Алина Груднева

Бен-Гвир: мы на пороге новой интифады

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир резко раскритиковал премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца после теракта в Кармель на горе Хеврон.

 
"Мы находимся на пороге новой интифады. Реальность в Иудее и Самарии превратилась в ежедневные обстрелы", - сказал он.
 
Бен-Гвир обвинил правительство Лапида-Ганца в слабости.
 
"Слабость правительства Лапида-Ганца перед лицом растущего террора усиливается и может стоить нам больше крови евреев", - подчеркнул он.

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