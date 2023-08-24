



Бен-Гвир: мое право на жизнь - выше права на свободу передвижения арабов



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир породил новую волну возмущения, заявив в среду вечером в интервью 12-му каналу, что его право на свободу передвижения "важнее", чем свобода передвижения арабов.



“Я думаю, что [министр обороны Йоав] Галант ошибается в своей политике относительно "ткани жизни", - сказал Бен-Гвир. "Мое право, право моей жены, моих детей передвигаться по дорогам Западного берега важнее, чем право на свободу передвижения арабов - это реальность, это правда. Мое право на жизнь превыше [их] права на свободу передвижения".



Бен-Гвир сделал эти комментарии после того, как его спросили о неспособности правительства бороться с волной терроризма и насильственных преступлений. Министр обвинил бывшее правительство во главе с Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом в том, что они являются "партнерами" в террористических атаках.



Министр заявил, что "разница между этим и прошлым правительством в том, что они были партнерами Исламского движения. Разница в том, что они были партнерами в этих вещах, а мы боремся против этих вещей".

