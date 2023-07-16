



Бен-Гвир: Мне нужны инструменты ШАБАК по борьбе с преступностью, а не советы

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил в субботу, что он “не спрашивал совета” у ШАБАК по поводу растущей волны преступности, охватившей арабское сообщество. Вместо этого министру нужны “передовые средства управления внутренней безопасности, средства борьбы с терроризмом”.



Бен-Гвир ответил на репортаж за 15 июля о том, что ШАБАК разработал план для комитета бывших оперативников, которые будут работать с полицией и делиться своим опытом борьбы с террористическими организациями. Согласно статье, министерство национальной безопасности не продвинуло план.

В заявлении офиса Бен-Гвира говорится, что министерство “очень ценит то, что ШАБАК хочет дать хороший совет, но министр Бен Гвир не просит совета, а настаивает на получении инструментов, возможностей и передовых технологий, которые есть у ШАБАКа”.



“Никто не будет обманывать министра очередным комитетом людей, которые через два года порекомендуют ту или иную деятельность”, – подчеркивается в сообщении.



Офис Бен-Гвира отметил, что ШАБАК “ищет оправдания тому, почему он не помогает в борьбе с преступностью в арабском сообществе”.



“Глава ШАБАКа намекнул мне, что если я не перестану требовать их вмешательства, то услышу об этом в СМИ. Такое поведение безответственно, но я буду продолжать требовать, чтобы они принимали участие не только в комитете и в советах, но и в действиях”, – высказался министр.



Известно, что ШАБАК использует передовые технологии наблюдения и отслеживания, но с осторожностью относится к их применению для чего-либо, кроме антитеррористической деятельности. Агентство безопасности выступило против прямого участия в борьбе с преступностью, ее лидер Ронен Бар пытался убедить политиков в том, что это отвлечет внимание от основной задачи службы по борьбе с терроризмом.