



Бен-Гвир: министр обороны забыл, что его избрали правые

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ответил в воскресенье утром на заявления министра обороны Йоава Галланта о том, что он не будет разговаривать с Бен-Гвиром в связи со сливом их предыдущих разговоров в СМИ.



“Галлант не отвечает на звонки. Он предпочитает игнорировать старших партнеров по коалиции. То же самое с эвакуацией форпоста в память о раввине Друкмане, то же самое с эвакуацией виноградника [в роще Шило], то же самое, когда я связался с ним по поводу того, что каждую ночь в Хевроне раздаются тысячи выстрелов, то же самое с эвакуацией поселения Эвьятар и то же самое в отношении административных задержанных”, —заявил Бен-Гвир.



Он добавил: “Галлант проводит независимую политику внутри правого правительства, но он забывает, что был избран голосами правых, а не левых”.



Бен-Гвир все больше разочаровывается в министре обороны Галланте, политика которого, как он утверждает, не соответствует правительственной.







