



Бен-Гвир лишил лицензии на ношение оружия адвоката, призывавшего к восстанию

Министр общественной безопасности Итамар Бен-Гвир лично вмешался, чтобы добиться отказа в лицензии на ношение оружия известному юристу, который публично призывал к вооруженному восстанию против действующего правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



“Тем, кто призывает к использованию оружия против правительства, не будет выдана лицензия на оружие”, – заявил министр общественной безопасности Бен-Гвир.



Недавно Ходак подал заявку на получение лицензии на огнестрельное оружие, но ему было отказано из-за его недавних высказываний, призывающих к вооруженному восстанию против правительства. Адвокат Дэвид Ходак заявил на заседании Коллегии адвокатов Израиля, что “если кто-то вынудит меня жить в условиях диктатуры, у меня не будет выбора – я без колебаний применю боевой огонь”.Ходак продолжил, сказав, что “люди готовы сражаться с оружием. Все в ужасе”.



Адвокат извинился за свои высказывания на прошлой неделе, заявив, что он выступает против насилия, и его заявления были “неверно истолкованы”.



Полиция провела расследование и отпустила адвоката с предупреждением. Будет ли Ходак привлечен к ответственности по обвинению в подстрекательстве пока неизвестно.



Адвокат Ходак сказал таксисту, что готов убить его из-за правовой реформы.