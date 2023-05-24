



Бен-Гвир лишил должности депутата своей партии Коэна за неповиновение

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир во вторник наказал своего коллегу, депутата партии "Оцма-Йегудит" Альмога Коэна за его публичную критику партии.. Депутат лишился должности в престижном комитете Кнессета по иностранным делам и обороне.



Как сообщает Kan, Бен-Гвир был в ярости из-за заявлений Коэна о непринятии ультиматума по бойкоту голосования за бюджет.



В ответ на лишение должности Коэн написал во вторник в Твиттере, что не считает, что сейчас подходящее время для сведения счетов.



"В то время, когда преступность в Негеве и Галилее процветает, а мирных жителей убивают на улицах, лучше ли заниматься поиском решений, а не личной местью", — написал Коэн.



Депутат сказал, что он "гордится" своей непоколебимой позицией в отношении бюджета, а также своим голосованием "за" во вторник вечером, "чтобы сохранить это важное правое правительство".



Коэн сказал, что ему "грустно слышать" о своем исключении из комитета, и намекнул, что считает свое увольнение подстроенным Шанамель Дорфман, начальником штаба Бен-Гвира.



"Мне просто интересно, кто заменит меня, Шанамель?"", - написал Коэн в твиттере.



В преддверии санкций против Коэна Дорфман, как сообщается, написал в группе WhatsApp партии: "Я начинаю думать, что Альмог интересуется только Альмогом, а не Итамаром, "Оцма Иегудит" или жителями Негева".



Ожидается, что член парламента от партии "Оцма Иегудит" Лимор Сон Хар-Мелех заменит Коэна на посту члена комитета Кнессета по иностранным делам и обороне.

